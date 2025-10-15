Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 15:29

Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве и Московской области прогнозируется небольшое потепление, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе на 18 и 19 октября, ждать ли мерзких дождей и холода до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, ближе к выходным дням в Москве температурный фон вернется в климатическое русло.

«Только к выходным температурный фон вернется в климатическое русло середины осени — столбики максимальных термометров поднимутся до +6–9 градусов. Однако на улучшение метеоусловий рассчитывать не приходится. Глубокая осень пришла окончательно и бесповоротно», — отметил он.

По данным метеосервисов, в субботу, 18 октября, погоду в российской столице будет определять облачность со слабым дождем, который местами может усиливаться. Температура в течение дня составит от 6 до 11 градусов тепла. Атмосферное давление будет низким, около 745–747 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается слабый преимущественно юго-западного направления, со скоростью 1–5 м/с.

Воскресенье, 19 октября, принесет с собой заметное похолодание. Днем температура воздуха не поднимется выше +8 градусов, а ночью возможно понижение до 0 градусов. Погода останется пасмурной, со слабым дождем. Атмосферное давление немного повысится, но останется в пределах нормы, около 743–749 миллиметров ртутного столба. Ветер сменит направление на северное и северо-восточное, его скорость местами может достигать 3–8 м/с, что усилит ощущение прохлады.

Таким образом, в Москве в выходные дни ожидаются мерзкие дожди и холод до 0 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

По информации метеорологических центров, в субботу, 18 октября, день начнется в Санкт-Петербурге с облачной погоды и температуры около +1 градуса рано утром. Осадков в это время не предвидится. К полудню воздух прогреется до +4 градусов, но после обеда, около 15:00, небо принесет слабый дождь. В этот момент столбик термометра покажет свой дневной максимум — до +7 градусов. К вечеру небо полностью прояснится, дождь прекратится, но начнется активное похолодание, а скорость северного ветра возрастет до 6–9 м/с, из-за чего температура в +5 градусов в 18:00 будет ощущаться как более низкая. Ночью температура опустится до +3 градусов при ясной погоде и сильном ветре.

Воскресенье, 19 октября, встретит жителей Северной столицы ясной, но холодной погодой. Ночью и ранним утром температура впервые за сезон может опуститься до отрицательных значений, около −1 градуса. Днем воздух прогреется значительно лучше, чем в субботу, — до +7 градусов, при этом небо будет малооблачным, а осадков не ожидается. Ветер сменит направление на южное и юго-западное и станет значительно слабее, около 2–3 м/с, что сделает день более комфортным для прогулок. Однако к концу дня погода вновь испортится: к полуночи небо затянется облаками и пойдет слабый дождь, а температура установится на отметке +1 градус.

