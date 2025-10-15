Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 октября, фото, видео

Панда Катюша нашла бамбук в игрушке. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 15 октября?
Что Катюша достала из игрушки
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша достает из своей зеленой игрушки в виде шара ветку бамбука.
«А почему так раньше нельзя было сделать?» — подписала она ролик.
Подписчики в комментариях отметили, что Катюша «сломала систему».
«Наша смекалистая пандочка сломала систему! Везде найдет вкусняшку»;
«Очаровашка любимая! Добыла росточек и полезла на любимое место»;
«Наловчилась Катерина! Сломала систему», — написали фолловеры.
Как Катюша желает гостям зоопарка хорошего вечера
Светлана Акулова также показала ролик, в котором Катюша улыбается, желая посетителям зоопарка и подписчикам хорошего вечера.
«Дарите свою улыбку всегда! Всем хорошего вечера», — написала директор столичного зоопарка.
Фолловеры отметили, что у Катюши очень заразительная улыбка.
«Катюшкина улыбка очень заразительна, смотришь и улыбаешься»;
«До чего же ты хороша, Катя!»;
«Улыбака наша сладкая! И улыбка такая заразительная!» — прокомментировали россияне.
