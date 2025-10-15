Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 13:15

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 октября, фото, видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша нашла бамбук в игрушке. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 15 октября?

Что Катюша достала из игрушки

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша достает из своей зеленой игрушки в виде шара ветку бамбука.

«А почему так раньше нельзя было сделать?» — подписала она ролик.

Подписчики в комментариях отметили, что Катюша «сломала систему».

«Наша смекалистая пандочка сломала систему! Везде найдет вкусняшку»;

«Очаровашка любимая! Добыла росточек и полезла на любимое место»;

«Наловчилась Катерина! Сломала систему», — написали фолловеры.

Как Катюша желает гостям зоопарка хорошего вечера

Светлана Акулова также показала ролик, в котором Катюша улыбается, желая посетителям зоопарка и подписчикам хорошего вечера.

«Дарите свою улыбку всегда! Всем хорошего вечера», — написала директор столичного зоопарка.

Фолловеры отметили, что у Катюши очень заразительная улыбка.

«Катюшкина улыбка очень заразительна, смотришь и улыбаешься»;

«До чего же ты хороша, Катя!»;

«Улыбака наша сладкая! И улыбка такая заразительная!» — прокомментировали россияне.

