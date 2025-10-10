Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 13:22

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 10 октября, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша крутит шар, чтобы получить росток бамбука. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 10 октября?

Как играет Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша играет с зеленым шаром.

«Для Катюши этот шар, как барабан в „Спортлото“! Крутишь, крутишь — и выпадает приз в виде ростка!» — подписала она ролик.

Комментаторы назвали Катюшу азартной.

«Катерина такая азартная! С таким интересом и азартом крутит»;

«Катюша очень азартная девочка! Все, чтобы получить приз»;

«Все мысли о бамбуковом ростке», — написали они.

Как проходит утро Катюши

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша с утра спускается с брусьев в вольере за угощениями.

«Всем доброе утро от Катюшки и хорошего настроения!» — написала директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети заметили, что Катюша делает с утра все не спеша.

«Катерина с утра такая неспешная! Прямо как я»;

«Катя с утреца все делает не спеша. Вижу в ней себя»;

«Прелесть! Любим тебя, Катюша! Приятного аппетита, завтракай не спеша», — прокомментировали фолловеры.

