Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 10 октября, фото, видео

Панда Катюша крутит шар, чтобы получить росток бамбука. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 10 октября?
Как играет Катюша
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша играет с зеленым шаром.
«Для Катюши этот шар, как барабан в „Спортлото“! Крутишь, крутишь — и выпадает приз в виде ростка!» — подписала она ролик.
Комментаторы назвали Катюшу азартной.
«Катерина такая азартная! С таким интересом и азартом крутит»;
«Катюша очень азартная девочка! Все, чтобы получить приз»;
«Все мысли о бамбуковом ростке», — написали они.
Как проходит утро Катюши
Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша с утра спускается с брусьев в вольере за угощениями.
«Всем доброе утро от Катюшки и хорошего настроения!» — написала директор столичного зоопарка.
Пользователи Сети заметили, что Катюша делает с утра все не спеша.
«Катерина с утра такая неспешная! Прямо как я»;
«Катя с утреца все делает не спеша. Вижу в ней себя»;
«Прелесть! Любим тебя, Катюша! Приятного аппетита, завтракай не спеша», — прокомментировали фолловеры.
