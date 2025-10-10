Рубль упадет до 100? Курс сегодня, 10 октября, что с долларом, евро и юанем

До конца года рубль ожидает постепенное падение по отношению к доллару и евро, уверены многие эксперты. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 10 октября?

Курс доллара, евро и юаня 10 октября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 10 октября, составляет 81,4103, курс евро — 94,7030 рубля, курс юаня — 11,3642 рубля.

Эксперты прогнозируют постепенное ослабление рубля до конца года из-за сочетания нескольких факторов: снижения ключевой ставки Банком России, возможной негативной динамики цен на нефть и сокращения объемов продаж валюты со стороны ЦБ.

Что ждет российскую валюту до конца 2025 года

Консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная считает, что до конца года доллар может вырасти до 100 рублей.

«Учитывая всю совокупность факторов — и структурные проблемы экономики, и потенциальное стимулирование через снижение ставок, можно сделать прогноз, что валютная пара доллар/рубль может дойти до уровня 100 рублей до конца года. Это не будет катастрофой, а скорее отражением новой экономической реальности, где рубль находит свой баланс в условиях перезагрузки экономической модели и перехода к фазе роста, подпитываемого внутренними резервами и доступными кредитными ресурсами», — отметила она в разговоре с «Московской газетой».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявлял, что курс доллара к концу 2025 года может вырасти до 92 рублей, но серьезных скачков до 100 рублей не прогнозируется.

«В ближайшее время рубль, вероятнее всего, будет слабеть, но достаточно плавно. Главный фактор этого — неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса: экспорт сейчас притормаживает, а импорт будет расти. Однако есть спрос на российскую нефть, и это все же продолжит держать ситуацию на нейтральном уровне, не давая курсу дойти до отметки выше 92 рублей за доллар. Еще может ускорить падение рубля резкое снижение ключевой ставки», — сообщал он.

При этом председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов объяснил, что сейчас одной из главных причин, способствующих укреплению рубля, является стабильная ценовая конъюнктура на экспорт.

«Высокие мировые цены на нефть и газ обеспечивают приток валюты в страну, что положительно сказывается на курсе национальной валюты. Кроме того, режим контроля капитала, введенный в ответ на внешние санкции, создает дополнительные барьеры для вывода капитала, что также поддерживает рубль», — заявил эксперт.

Диашов добавил, что политика государства играет важную роль в поддержании курса рубля и в текущих условиях российские власти, вероятно, не заинтересованы в резком падении национальной валюты.

