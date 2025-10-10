Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 октября: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 10 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, в чем причины? Будет ли работать интернет в выходные дни?

Где в России не работает мобильный интернет 10 октября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 10 октября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, загрузить файлы в мессенджерах.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 10 октября поступило от пользователей «МегаФона». Порядка 19% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 13% — на Самарскую область, 11% — на Санкт-Петербург и Калмыкию, 9% — на Краснодарский край, 6% — на Тюмень, 4% — на Пермский край, Ульяновскую, Новосибирскую, Воронежскую, Иркутскую и Нижегородскую области, 2% — на Башкирию, Ханты-Мансийский автономный округ, Смоленскую область, Хабаровский и Красноярский края.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Краснодарского края, Ленинградской и Челябинской областей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 10 октября

Сбои в работе мобильного интернета по всей России связаны с обеспечением безопасности граждан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что такими вещами нельзя пренебрегать.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.

В оперштабе Краснодарского края объяснили, что ограничения на работу мобильного интернета вводят в регионе при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“. Это вынужденная, но необходимая мера для сохранения жизни и здоровья людей и защиты критически важных объектов инфраструктуры», — пояснил отключения глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Будет ли работать интернет в выходные дни в России

Минцифры опровергло информацию о планах по отключению интернета в России в выходные дни, которая была распространена в Сети 9 октября.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности. Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет», — уточнили в ведомстве.

В периоды ограничений работы мобильного интернета операторы связи по договоренности с Минцифры РФ обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства. Белый список сайтов регулярно дополняется.

Читайте также:

Пощечина Прилучному и брак с одноклассником: как живет Карина Разумовская

Гнилая слякоть и тепло до +8? Погода в Москве в начале ноября: чего ждать

Собчак, переезд во Францию, развод: как живет Сергей Григорьев-Апполонов