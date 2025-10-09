Пощечина Прилучному и брак с одноклассником: как живет Карина Разумовская

Актриса Карина Разумовская продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о Павле Прилучном?

Чем известна Разумовская

Карина Разумовская родилась 9 марта 1983 года в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Популярность пришла к Разумовской в 2005 году после выхода сериала «Адъютанты любви», где она исполнила роль Ольги Лопухиной.

Также она снималась в проектах «Первый дома», «Все смешалось в доме...», «Превратности судьбы», «Кровь не вода», «Мальчики», «Обратная сторона Луны», «Под прикрытием», «Балабол», «Уйти, чтобы вернуться», «Мажор», «Соучастники», «Мажор-2», «Ивановы-Ивановы», «Мажор-3», «Предок», «Хрустальный», «Большой дом», «Страх над Невой», «Здесь все свои» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Разумовской

Первым супругом Карины Разумовской был коллега Артем Карасев. Они поженились в 2005 году, развелись в 2009-м.

«Наша жизнь проходила чересчур эмоционально и конфликтно. У каждого были свои „тараканы“, которые мешали найти общий язык, и в итоге отношения попросту себя исчерпали. Но я ни о чем не жалею, это был хороший опыт», — вспоминала актриса.

В 2018 году Разумовская вышла замуж за одноклассника, бизнесмена Егора Бурдина. В 2019 году она родила сына Платона.

Карина Разумовская Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что Разумовская говорила о Прилучном

Карина Разумовская признавалась, что сначала коллега по фильму «Мажор» Павел Прилучный казался ей высокомерным.

«Мы встретились на пробах „Мажора“ два года назад. Сидим всей командой в студии, ждем Пашу, а он безбожно опаздывает. Я злая, нервная — пора на вокзал, „Сапсан“ в Петербург отходит через три часа, а его все нет. И вот дверь открывается, заходит Павел — такая немножко звезда... Терпеть не могу высокомерия. В театре играю с Фрейндлих, Басилашвили, Усатовой, Крючковой, но даже актеры такого уровня никогда не позволяют себе взгляда сверху. А тут мальчик... Я тогда даже не знала, кто это. Поздоровались, познакомились. Выходим с ним на площадку и играем сцену, где моя героиня отвешивает „мажору“ пощечину. Ох, с каким удовольствием я это сделала!» — рассказывала артистка.

Однако позже актриса поняла, что Прилучный на самом деле является скромным, ранимым и застенчивым человеком.

Чем сейчас занимается Разумовская

Карина Разумовская продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Утиная охота», «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание», «Три сестры», «Калека с острова Инишмаан» и «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце».

В 2025 году вышли проекты «По следу зверя», «Циники» и «Аутсорс» с ее участием. Также в скором времени можно будет увидеть ленты «Лес», «Снеговик», «Жизнь заново», «Богатыри», «Теория большой лжи» и «Последний хранитель Беловодья» с Разумовской.

