Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев

Актер Артем Карасев продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, комментировал ли он тему спецоперации?

Чем известен Карасев

Артем Карасев родился 21 июля 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств).

Карасев снимался в картинах «Невестка», «Бомж», «Страховщики», «Наружное наблюдение», «Знахарь», «Улетный экипаж», «С меня хватит», «Три истории любви», «Мертвые лилии», «Простить себя», «Кукольный дом», «The Телки», «ВСЛУХ!», «Мама всегда права», «Книжная девочка», «Белая лилия» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Карасева

С 2005 по 2009 год Артем Карасев был женат на коллеге Карине Разумовской, с которой познакомился во время учебы в вузе.

В 2020 году актер рассказал, что встречается с девушкой по имени Арина, и она почти на 15 лет младше его. По словам Карасева, большая разница в возрасте сначала смутила отца девушки, но вскоре отношения между ними наладились.

«Последние годы своей жизни перед Ариной я был убежденным холостяком, и когда я максимально достиг познания и преисполнился, то встретил ее. Мы познакомились на сказочном острове Куба, но она тоже из Санкт-Петербурга. Я понял, что эта женщина соответствует всем моим требованиям», — признавался он в интервью каналу «Домашний» в 2021 году.

Артем Карасев Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Чем сейчас занимается Карасев

Артем Карасев продолжает творческую деятельность.

В 2024 году он снялся в мини-сериалах «Тайна за углом» и «Мой любимый раджа». Других кинопремьер с его участием в ближайшее время не запланировано.

Карасев также признавался, что отдает предпочтение кино, а не театру.

«Как актер я предпочитаю, конечно же, работать в кино, а не в театре, это даже не обсуждается. Я страдал в университете, видя горящие глаза своих сокурсников, которые мечтали войти в труппу театра, а хотел только в кино, но при этом меня приглашали в два театра. В итоге я потом отработал в одном из них два года. Если будет хорошее предложение, соглашусь участвовать в антрепризе, но второй раз в репертуарный театр подписываться я не готов. Хотя, возможно, с возрастом все изменится», — рассуждал он.

Тему спецоперации артист не комментировал.

