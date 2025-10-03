Международный розыск, алкоголизм, смерть сына: как живет актриса Троянова

Актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) уехала из России в 2022 году. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, за что ее объявили в международный розыск?

Чем известна Троянова

Яна Троянова родилась 12 февраля 1973 года в поселке Лечебный Сысертского района под Свердловском. Она окончила философский факультет Уральского государственного университета, затем поступила в Екатеринбургский театральный институт, но после второго курса бросила учебу.

Троянова дебютировала в кино в 2009 году в драме «Волчок». Затем она снималась в лентах «Жить», «Кококо», «Страна Оз» и других. Популярность ей принес сериал «Ольга», где она сыграла главную героиню.

Всего в фильмографии артистки чуть больше 20 работ.

Что известно о личной жизни Трояновой

Яна Троянова впервые вышла замуж, будучи студенткой. Ее первый супруг Константин Ширинкин умер в 2004 году. По словам артистки, он злоупотреблял алкоголем и бил ее при ребенке. Троянова родила сына Николая в 1990 году, в 2011 году он покончил жизнь самоубийством. В интервью журналистке Ксении Собчак актриса призналась, что у наследника были проблемы с запрещенными веществами.

Троянова винила в произошедшем себя, потому что не была «хорошей мамочкой», а также страдала алкогольной зависимостью. В своем алкоголизме в одном из последних интервью артистка обвинила Россию, заявив, что ее «страна родила алкоголичкой».

Яна Троянова Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

С 2003 по 2020 год Троянова состояла в отношениях с режиссером и сценаристом Василием Сигаревым. По его словам, они расстались из-за того, что актриса «разлюбила его как мужчину». Троянова утверждает, что разрыв произошел после ее отказа от алкоголя, когда они перестали быть «на одной волне».

Почему Троянова уехала из России

Яна Троянова не поддерживает проведение спецоперации, но первое время скрывала свою позицию. Как она призналась в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), на момент начала СВО она была задействована в съемках финального сезона сериала «Ольга» — представители телеканала ТНТ попросили ее не афишировать свою гражданскую позицию.

Сразу же после окончания съемок Троянова решила уехать из России. По словам актрисы, она 10 лет «боролась за свои права», но ничего не получилось, а спецоперация стала «последней каплей».

За работу в проекте артистка получила многомиллионный гонорар, также она продала квартиру в Москве и уехала жить во Францию по визе таланта. По словам Трояновой, при оформлении документов ее просили подтвердить, что она «боролась против режима».

Чем сейчас занимается Троянова

Яна Троянова остается жить за границей, работает над личными проектами и дает интервью. Артистка признавалась, что из-за эмиграции пережила депрессию, но смогла полностью пересмотреть образ жизни, отказавшись от сигарет и алкоголя. Главной целью своей жизни она называет борьбу.

Яна Троянова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Троянова пыталась оспорить свой статус иноагента, но в июне 2025 года Мосгорсуд отклонил ее апелляционную жалобу.

Сегодня, 3 октября, Троянова была объявлена в международный розыск, сообщили в СК РФ. В отношении актрисы завершили расследование уголовного дела. Ее признали виновной в унижении чести и достоинства «по национальному признаку к русским».

