В РФ появятся новые дорожные знаки в 2026 году: что нужно знать водителям

С 2026 года на российских дорогах будут введены в эксплуатацию дорожные знаки нового образца, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Какие подробности известны, когда нововведения вступят в силу?

Какие новые дорожные знаки появятся в 2026 году

Нововведения вступят в силу с 1 января. Так, появится вертикальный знак «Стоп-линия», который будет использоваться там, где невозможно нанести горизонтальную разметку.

Также начнет действовать знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он поможет сохранить подвеску транспортных средств. Помимо этого, появится табличка «Глухие переходы», которая дополнит действующий знак о слепых пешеходах.

Кроме того, будет введен новый знак, указывающий действия различных дорожных знаков по месяцам. В 2026 году также несколько знаков могут объединить на одной табличке: например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой.

При размещении автомобилей вдоль края дороги под размеры одного парковочного места должно будет отводиться 2,25 м в длину и 6,5 м в ширину. Таким образом, разметка под такие парковки станет на 25 см уже.

Утоняется, что такие решения должны помочь убрать «чрезмерное» количество указателей на дорогах, которые снижают концентрацию водителей.

«Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней», — уточнил Павел Федяев.

Как еще изменится жизнь россиян в 2026 году, новые выплаты

С 1 февраля 2025 года на 6,8% увеличится размер материнского капитала. На первого ребенка, по прогнозам Минтруда, теперь будут давать сертификат на сумму 737,2 тысячи рублей, на второго — 974,1 тысячи рублей при условии, если семья не получала сертификат на первенца. Размер пособия при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.

С 1 февраля по уровню фактической инфляции будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам: гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

Помимо этого, с 2026 года вводится новая мера поддержки — налоговый вычет для семей с детьми. С 1 июня до 1 октября 2026 года официально трудоустроенные родители нуждающихся семей с двумя и более детьми до 18 лет (до 23 лет в случае обучения детей по очной форме) смогут получить возврат части уплаченного в 2025 году НДФЛ. Размер возврата составит разницу между размером фактически уплаченного НДФЛ по ставке 13% и НДФЛ по ставке 6% с той же налоговой базы.

В 2026 году также будут проиндексированы пенсии. Это случится один раз — с 1 января: выплаты повысят на 7,6% при ожидаемом уровне инфляции за 2025 год 6,8%. Кроме того, ожидается, что социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля. С 1 января на 20,7% вырастет МРОТ и составит 27 093 рубля. На ту же величину увеличатся пособия и выплаты, зависящие от размера МРОТ.

