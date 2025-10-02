Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 18:05

В России проиндексируют пенсии в 2026 году: кому, как изменятся выплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация страховых пенсий в 2026 году будет проведена один раз, сообщил Минтруд. Когда это произойдет, кого затронет?

Когда и кому проиндексируют пенсии в 2026 году

Индексация страховых пенсий в 2026 году будет проведена один раз — с 1 января. Выплаты повысят на 7,6% при ожидаемом уровне инфляции за 2025 год 6,8%. Страховые пенсии включают выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Также ожидается, что социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля. С 1 января на 20,7% вырастет МРОТ и составит 27 093 рубля. На ту же величину увеличатся пособия и выплаты, которые зависят от размера МРОТ.

«К ним относятся те пособия, размер которых привязан к среднему заработку граждан: минимальное пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет», — рассказала Финогенова «Прайму».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще выплаты увеличатся в 2026 году

С 1 февраля 2025 года также на 6,8% увеличится размер материнского капитала. На первого ребенка, по прогнозам Минтруда, будут давать сертификат на сумму 737,2 тысячи рублей, на второго — 974,1 тысячи рублей при условии, если семья не получала сертификат на первенца. Размер пособия при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.

Помимо этого, с 1 февраля по уровню фактической инфляции будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам: гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также с 2026 года вводится новая мера поддержки — налоговый вычет для семей с детьми. С 1 июня до 1 октября 2026 года официально трудоустроенные родители нуждающихся семей с двумя и более детьми до 18 лет (до 23 лет в случае обучения детей по очной форме) смогут получить возврат части уплаченного в 2025 году НДФЛ. Размер возврата составит разницу между размером фактически уплаченного НДФЛ по ставке 13% и НДФЛ по ставке 6% с той же налоговой базы.

