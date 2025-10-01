Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:45

В Госдуме объяснили, возможно ли разрешить класть маткапитал на счет

Депутат Бессараб: материнский капитал должен быть защищен в интересах ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства материнского капитала должны быть защищены в интересах ребенка, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, любые попытки обналичить выплату недопустимы и должны быть предотвращены.

Материнский капитал — это материальная поддержка государства с целью обеспечения семьи и защиты прав ребенка. Почему его можно расходовать только, например, на цели приобретения жилья? В этом случае ребенок защищен, потому что реализовать, продать такое жилье без выделения доли ребенку невозможно. Или, к примеру, на пенсионные права мамы или обучение непосредственно детей в семье. То есть это вложение на будущее, это защита, — отметила Бессараб.

Она подчеркнула, что обналичивание материнского капитала невозможно. По словам депутата, это связано с тем, что ребенок лишается своей доли и утрачивает право на государственные блага, предназначенные специально для него. Она отметила, что с 2007 года все попытки обойти этот запрет пресекались, в том числе в случаях мошенничества.

Поэтому я уверена, что никаких переводов на банковский вклад мы не добьемся и добиваться не будем. Но хотела бы напомнить организации, предложившей такое решение, что материнский капитал начиная с 2017 года по поручению президента индексируется ежегодно на реальное, а не прогнозное значение инфляции, поэтому как раз от инфляции он защищен, — заключила Бессараб.

Ранее центр «Сорок сороков» выступил с инициативой разрешить хранение материнского капитала на банковских депозитах. Представители организации направили соответствующее предложение в Госдуму. По мнению авторов идеи, такой механизм поможет защитить семейные сбережения от обесценивания.

