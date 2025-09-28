Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 20:55

Донбасс, конфликт с Рудковской, аборт: как живет ведущая Маша Малиновская

Маша Малиновская Маша Малиновская Фото: Социальные сети

Маша Малиновская прославилась в нулевые как модель и телеведущая. Чем она сейчас занимается, что известно о ее личной жизни и конфликтах с коллегами?

Чем известна Малиновская

Маша Малиновская (настоящее имя — Марина) родилась 21 января 1981 года в Смоленске, окончила местный институт искусств по специальности «Экономика и управление в сфере социально-культурной деятельности».

Во время учебы Малиновская начала работать в модельном агентстве, в 2002 году переехала в Москву. Известность пришла к ней во время работы на канале «МУЗ-ТВ», где она вела программы «10 sexy», «Лучшая двадцатка», «Фабрика звезд», «Империя» и «Соблазны с Машей Малиновской».

В 2005 году Малиновская стала депутатом Белгородской областной думы по спискам ЛДПР, но спустя три года ее исключили из партии. В 2022 году телеведущая призналась, что является безработной.

«Я безработная… Вы спрашивали, почему меня мало на телике. Ответ на поверхности: я не принимаю наркотики, не бухаю и меня не перепутали в роддоме. Ребята, время от времени я пишу синопсисы телешоу», — рассказала она в соцсетях.

Маша Малиновская Маша Малиновская Фото: Социальные сети

Что известно о личной жизни Малиновской

Маша Малиновская первый раз вышла замуж за бизнесмена Сергея Протасова ради прописки в Москве. Телеведущая признавалась, что брак был фиктивным, однако от этого мужчины она забеременела и сделала аборт.

В 2008 году Малиновская связала себя узами брака с политиком Денисом Давитиашвили. Спустя несколько лет пара оформила развод.

Телеведущая одна воспитывает 14-летнего сына Мирона. Она длительное время скрывала отца ребенка, но несколько лет назад призналась, что им является чеченский бизнесмен Мамихан Мальсагов. С ним Малиновская рассталась во время беременности после того, как узнала, что у него есть жена и еще четверо детей. Отец не принимает участия в жизни наследника.

Почему Малиновская поругалась с Борисовой

В 2021 году между Машей Малиновской и ее коллегой Даной Борисовой произошел конфликт. По мнению телеведущей, действия Борисовой оказали негативное влияние на ее репутацию и карьеру.

«Дана испортила мне карьеру. Она оклеветала меня, к моей маме в Смоленск приехали журналисты. Я стояла на кухне, жарила блины. Звонок в домофон, маму спрашивают: „Как вы относитесь к тому, что ваша дочь наркоманка?“ В итоге у мамы был гипертонический криз, в тот день мы дважды вызывали скорую», — делилась она в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Что известно о конфликте Малиновской и Рудковской

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в эфире шоу «Бес комментариев» обвинила Машу Малиновскую в предательстве.

«Прекрасный пример единственного человека, который меня предал, — это Маша Малиновская, которая взяла у моего бывшего мужа огромную сумму денег, за которую в суде за моих детей дала показания против меня. Она сказала, что я веду нездоровый образ жизни», — рассказала она.

Рудковская призналась, что после этого поставила условие организаторам светских мероприятий, чтобы ведущая не появлялась там, где есть она.

«В итоге Маша Малиновская после этих показаний в суде полностью исчезла из эфира», — отметила продюсер.

При этом Малиновская отрицает, что была на этом судебном заседании.

Яна Рудковская Яна Рудковская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Малиновская

Маша Малиновская сейчас принимает участие в съемках телепроектов. Сегодня, 28 сентября, стартовал первый выпуск второго сезона шоу «Звезды в джунглях». Телеведущая покинула передачу в первом же выпуске.

В феврале Малиновская призналась подписчикам в социальных сетях, что не считает себя красивой из-за лишнего веса. По ее словам, она была готова пойти на операцию по уменьшению желудка, но врачи отказали ей.

«Стыдно показывать, но стартуем мы отсюда — 67,2 кг. Я начала соблюдать интервальное голодание. Не ем в течение 20 часов в сутки», — делилась она.

Малиновская поддерживает проведение спецоперации, в феврале 2024 года она посетила Донбасс.

