Зависимость, Донбасс и мнение об СВО, аборт: как живет Маша Малиновская

Маша Малиновская стала известной в начале 2000-х как модель и телеведущая. Недавно она стала участницей нового антиалкогольного реалити-шоу. Правда ли, что у нее есть зависимость, что известно о жизни манекенщицы?

Чем сейчас занимается Малиновская

Маша Малиновская сейчас задействована в съемках различных телепроектов. В сентябре стартовал первый выпуск второго сезона шоу «Звезды в джунглях». В первом же выпуске телеведущая покинула передачу.

В ноябре стартовал новый антиалкогольный проект «Звезды под капельницей», в котором знаменитостям помогают побороть зависимости. Малиновская стала одной из участниц шоу.

Накануне 44-летняя теледива дала понять, что у нее нет серьезных проблем с алкоголем.

В первом выпуске Маша вместе с другими участниками поддалась на провокацию — присоединилась к вечеринке с алкогольными напитками. Утром телезвезда чувствовала себя неважно, но проявила больше стойкости, чем некоторые ее коллеги. На проекте сразу разразились конфликты и ссоры, и некоторые даже покинули рехаб. Однако Малиновская решила продолжить реабилитацию.

Поклонники Маши спросили, было ли ей трудно признать проблему, когда она пришла на проект. Телеведущая ответила, что ее отношения с алкоголем на самом деле не такие, как это показали в эфире. Малиновская отметила, что некоторые моменты были вырезаны, и намекнула, что согласилась на съемки из-за финансовых соображений.

«У всех нас разные проблемы. Кто-то напивается и творит дичь, а кто-то любит выпить вина в пятницу под любимый сериал, как в моем случае. В монтаже это уточнение отрезали, что является манипуляцией. За нас с Женей Осиповой можете не переживать. Мы обычные русские бабы. В жизни можем гульнуть на выходных, но под капельницей мы лежали только в шоу и за денежку», — заявила Маша в личном блоге.

Также известно, что Малиновская поддерживает проведение спецоперации. В феврале 2024 года она побывала в Донбассе.

Как сложилась личная жизнь Маши Малиновской

Маша Малиновская первый раз вышла замуж за бизнесмена Сергея Протасова ради прописки в Москве. Телеведущая признавалась, что брак был фиктивным, однако от этого мужчины она забеременела и сделала аборт.

В 2008 году Малиновская связала себя узами брака с политиком Денисом Давитиашвили. Спустя несколько лет пара оформила развод.

Телеведущая одна воспитывает 14-летнего сына Мирона. Она длительное время скрывала отца ребенка, но несколько лет назад призналась, что им является чеченский бизнесмен Мамихан Мальсагов. С ним Малиновская рассталась во время беременности после того, как узнала, что у него есть жена и еще четверо детей. Отец не принимает участия в жизни наследника.

С кем из звезд конфликтовала Маша Малиновская

В 2021 году Маша Малиновская и ее коллега Дана Борисова вступили в конфликт. По словам телеведущей, действия Борисовой нанесли ущерб ее репутации и профессиональной деятельности.

«Дана испортила мне карьеру. Она оклеветала меня, к моей маме в Смоленск приехали журналисты. Я стояла на кухне, жарила блины. Звонок в домофон, маму спрашивают: „Как вы относитесь к тому, что ваша дочь наркоманка?“ В итоге у мамы был гипертонический криз, в тот день мы дважды вызывали скорую», — делилась она в одном из интервью.

Кроме того, у Малиновской был конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской. В эфире шоу «Без комментариев» последняя обвинила Малиновскую в предательстве.

«Прекрасный пример единственного человека, который меня предал, — это Маша Малиновская, которая взяла у моего бывшего мужа огромную сумму денег, за которую в суде за моих детей дала показания против меня. Она сказала, что я веду нездоровый образ жизни», — рассказала она.

Рудковская призналась, что после этого поставила условие организаторам светских мероприятий, чтобы ведущая не появлялась там, где есть она.

«В итоге Маша Малиновская после этих показаний в суде полностью исчезла из эфира», — отметила продюсер.

При этом Малиновская отрицает, что была на этом судебном заседании.

