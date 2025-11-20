Новый роман, изнасилование, поддержка СВО: как живет Алена Яковлева

Народная артистка России Алена Яковлева была замужем дважды. Сейчас, в свои 64 года, она продолжает привлекать внимание мужчин. Что известно о ее новых отношениях, как сложилась жизнь актрисы?

Как сложилась личная жизнь Алены Яковлевой

Первым мужем актрисы был актер Кирилл Козаков. У них родилась дочь Мария, но брак оказался недолговечным. В 2022 году Мария родила Яковлевой внучку Иванну.

Вторым мужем актрисы стал режиссер Кирилл Мозгалевский. Расставание произошло из-за неожиданного отъезда мужчины во Францию, где он решил остаться.

В 2023 году в беседе с изданием StarHit Алена Яковлева призналась, что состояла в отношениях с мужчиной, который на 27 лет моложе нее.

По словам артистки, в романах с большой разницей в возрасте нет ничего страшного, если это доставляет удовольствие обоим партнерам.

Яковлева осторожно говорит о своих новых отношениях и не вдается в подробности. Она признает, что привлекает мужское внимание, но, вероятно, не готова к серьезным отношениям.

«Никто не отрицает наличие милого друга, однако на это нужно много сил, времени, а главное — желания и куража. С ровесниками я общаюсь, но это уже совсем другие истории, интеллектуальное общение», — цитирует артистку StarHit.

Что Алена Яковлева говорила об СВО и уехавших артистах

Алена Яковлева высказывалась, что неспособна сохранять нейтралитет в вопросе СВО.

«У нас страна воюет. И либо ты на стороне России, либо на стороне Украины. Это вопрос острый. Я не обсуждаю, соседи мы или нет, как это все случилось. Я не это обсуждаю, я говорю, что, если твоя страна воюет, ты должен принять определенную сторону. Я не ура-патриот, но я всегда за свою страну, я за людей, за народ», — подчеркивала Яковлева.

Актриса также выражала свое возмущение тем, что некоторые знаменитости, выехавшие из страны после начала СВО, позволяют себе негативные высказывания в адрес России и ее граждан. Она также подчеркнула, что ей не по душе, когда эти артисты, покинувшие родину, стремятся забыть о своих корнях и обесценить свои предыдущие достижения.

«Мол, зачем это нужно? Но если ты называешь звание пережитком советского прошлого, зачем его получал? Вероятно, это давало какие-то дивиденды. Теперь же в угоду другой конъюнктуре говоришь, что звание тебе не нужно. То есть вначале получил выгоду здесь, а теперь хочешь получить ее там. Я не люблю этого двуличия», — пояснила Яковлева.

Она обратила внимание, что в России по-прежнему работают артисты, которые получают деньги от государства, но «подтачивают его».

«Таким людям надо объяснить, что так делать недопустимо. Удалять, вырезать их из фильмов не надо. А вот снимать таких артистов не стоит», — убеждена актриса.

О возможности отказаться от звания народного артиста РФ заявляла Чулпан Хаматова. Она назвала награду пережитком советского прошлого.

Правда ли, что Яковлева подверглась изнасилованию и домогательствам

В 2019 году в программе «Секрет на миллион» актриса поделилась историей о пережитом групповом изнасиловании. Она призналась, что на протяжении 30 лет скрывала этот факт не только от общественности, но и от своих близких. Также она рассказала о домогательствах со стороны «известного режиссера» во время съемок на «Мосфильме».

По ее словам, взамен массажа мужчина обещал сделать из нее востребованную и популярную актрису.

«Я грубо сказала: „Пошел…“ И все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс», — подчеркивала Яковлева.

