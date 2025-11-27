День матери
27 ноября 2025 в 17:59

«Непростая история»: актриса Яковлева поделилась мыслями о материнстве

Актриса Яковлева назвала рождение дочери главным событием в жизни

Алена Яковлева Алена Яковлева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса театра и кино Алена Яковлева назвала рождение дочери главным событием в своей жизни. В преддверии Дня матери, в беседе с NEWS.ru она отметила, что воспитание детей является сложной, но фундаментальной задачей, основой которой всегда должна оставаться любовь.

Воспитание детей — это достаточно сложная история. Когда я растила дочку, были определенные условия, принципы, немножечко еще исходящие из советского времени. Нужно было применять, как и моя мама ко мне, какие-то строгие моменты. И все равно я свою дочь растила исключительно в любви и защите, потому что понимала, что придя в мир, она должна быть ограждена от проблем. Я вообще считаю, что самое главное событие в моей жизни — это рождение дочери. Это самое большое счастье, — высказалась Яковлева.

По ее словам, главная задача родителя заключается не в удовлетворении базовых потребностей, а в формировании нравственных и моральных качеств ребенка. Актриса добавила, что этот процесс требует огромной самоотдачи и отказа от эгоцентризма.

Конечно, основополагающая история в воспитании детей — это любовь. Не эгоцентризм, не желание что-то потом получить взамен. Это не просто свой ребенок, это формирующийся человек. Одеть, обуть — это самое простое, а вот заняться нравственным и моральным воспитанием — это, конечно, очень непростая задача, — подытожила Яковлева.

Ранее психолог Галина Добромирова заявила, что наилучший способ поздравить маму с Днем матери — лично навестить ее. По ее словам, живое общение обогащает человека эмоциями. Она отметила, что добрые слова и признание присутствия мамы в своей жизни будет очень благотворно отражаться на ее физическом, умственном, эмоциональном и духовном состоянии.

день матери
актрисы
Алена Яковлева
дети
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
