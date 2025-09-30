Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:36

«Будем бить тревогу»: артистка Яковлева о появлении ИИ-актеров

Актриса Яковлева призвала бить тревогу из-за появления ИИ-артистов в кино

Алена Яковлева Алена Яковлева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Актриса Алена Яковлева призвала бить тревогу из-за появления ИИ-артистов в кино. В беседе с NEWS.ru она отметила, что распространение цифровых исполнителей является печальной, но неизбежной тенденцией современности. По словам актрисы, аналогичные процессы уже активно происходят в других творческих сферах, например в музыке.

Я думаю, что вскоре ИИ-актеры появятся и в России. Это неизбежно. Киноиндустрию полностью это, может, и не убьет, но зачем это делать? Все неживое хуже, чем живое, — мы это знаем. В том числе и музыка, которая создается искусственным интеллектом сейчас. Это наша реальность, мы от этого, к сожалению, никуда не денемся. Это печально, но это так. Мы будем бить тревогу и пытаться на что-то повлиять. Только такая минимальная борьба и остается, — высказалась Яковлева.

Ранее в Голливуде представили первую цифровую актрису Тилли Норвуд, созданную с помощью искусственного интеллекта. По словам разработчиков, виртуальная артистка способна вести диалоги, реагировать на тренды и взаимодействовать с фанатами. Персонаж уже привлек внимание студий, которые хотят заключить с ним контракты.

кино
Россия
актрисы
Алена Яковлева
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
