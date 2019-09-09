https://static.news.ru/photo/3b3f838e-d319-11e9-a8be-fa163e074e61_660.jpg Маша Малиновская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Модель Маша Малиновская выступила против инициативы о запрете абортов. Она рассказала о своём опыте прерывания беременности, чтобы проиллюстрировать жизненные обстоятельства, в которых эта возможность необходима.

Девушка приехала в Москву примерно в 20 лет и только начала строить карьеру, когда узнала о своей беременности. Её муж был готов воспитывать только мальчика и отправил девушку на специальное обследование, определяющее пол плода на ранних сроках.

Врач меня отругала и сказала, что этот анализ делается в практически безнадежных случаях, и посоветовала бежать от такого мужчины подальше, — поделилась она в эфире телеканала « НТВ ».

Она решила, что не хочет жить с таким мужчиной, сделала аборт и развелась с супругом.

Звезда уверена, что не смогла бы воспитать ребёнка с этим человеком, поэтому аборт был единственным выходом из ситуации.

Ранее News.ru писал, что Министерство здравоохранения России назвало регионы с наибольшим числом абортов в 2018 году. Лидером оказалась Еврейская автономная область. Там на тысячу женщин в возрасте от 15 до 44 лет пришлось 35,6 аборта. Также высокие показатели отмечены в Республике Тыва и Сахалинской области — 34,5 и 32,2 соответственно.