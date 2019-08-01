https://static.news.ru/photo/60bd0c8a-b4d3-11e9-b984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Министерство здравоохранения России назвало субъекты, в которых чаще всего делали аборты в 2018 году. Лидером по данному показателю оказалась Еврейская автономная область.

Там на тысячу женщин в возрасте от 15 до 44 лет пришлось 35,6 абортов. Также высокие показатели отмечены в Республике Тыва и Сахалинской области — 34,5 и 32,2 соответственно, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.

Реже всего к абортам в 2018 году прибегали жительницы Москвы, республик Ингушетия и Дагестан.

Ранее News.ru сообщал, что потери от абортов в России сопоставимы с «тремя населениями страны». Уверенность в этом высказал глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Он сделал вывод, что прерывание беременности унесло больше жизней, чем борьба с фашизмом, гражданская война, коллективизация и лагеря. Священнослужитель полагает, что из-за абортов в России скоро «останутся одни пенсионеры».