Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский

Певец Влад Соколовский продолжает творческую деятельность. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Соколовский

Влад (Всеволод) Соколовский родился 24 сентября 1991 года в Москве в семье основателя и участника группы «ИКС-миссия» Андрея Соколовского и цирковой артистки, режиссера-постановщика Ирины Сербиной-Херц.

Соколовский впервые вышел на сцену в трехлетнем возрасте — его родители готовили постановку для народного артиста России Филиппа Киркорова, и он вместе с ним исполнил песню «Зайка моя».

Спустя время Соколовский обучался танцам в школе искусств и студии «Тодес», иногда выступал с группой отца, а в 16 лет прошел кастинг на проект «Фабрика звезд — 7». После шоу появился дуэт «БиС», где он выступал с Дмитрием Бикбаевым, однако в 2010 году Соколовский принял решение начать сольную карьеру.

Помимо музыкальной карьеры, он также снимается в кино. Соколовский появлялся в лентах «Универ. Новая общага», «Незнакомка в зеркале», «The Телки», «Постучись в мою дверь в Москве» и других.

Влад Соколовский в 10 лет Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Что известно о личной жизни Соколовского

В 2015 году Влад Соколовский женился на коллеге Маргарите Герасимович (Рите Дакоте), с которой познакомился на «Фабрике звезд». В 2017 году у пары родилась дочь Мия.

В 2018 году супруги развелись из-за многочисленных измен артиста.

В 2022 году у Соколовского родился сын от исполнительницы Ангелины Сурковой. В том же году влюбленные поженились.

Сейчас пара стала участниками шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!». В свежем выпуске блогер Айза-Лилуна Ай призналась, что не доверяет их паре.

«Я к Владу отношусь настороженно. Их развод с Ритой Дакотой я пропустила буквально через себя. Мы подруги, я была рядом с Ритой в тот сложный период их отношений, наполненный изменами. Ее слезы были на моих руках, ей было очень сложно», — заявила она.

Суркова встала на защиту мужа.

«Изначально отношения Риты и Влада строились на дружеской основе, и в какой-то момент дружба вытеснила сексуальную историю — химию между ними. А у нас с Владом эта химия с самого начала. Он признался, что у него такого никогда и ни с кем не было», — сказала она.

В ответ Айза отметила, что «когда мужчина говорит, что у него никогда такого не было, то это „ред флаг“».

Влад Соколовский и Рита Дакота Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем сейчас занимается Соколовский

Влад Соколовский продолжает творческую деятельность. Он выпускает композиции и выступает на различных мероприятиях.

Ближайшие сольные концерты исполнителя на данный момент не запланированы.

Помимо сольного творчества, Соколовский также состоит в бойз-бэнде «Х 4». Он признавался, что участие в коллективе помогает ему в продюсировании этого же бойз-бэнда. По словам певца, ему легче регулировать процессы, находясь внутри группы.

«На самом деле удалось даже некоторые процессы делегировать. И мне это кажется правильным и грамотным, несмотря на то, что я продюсер этого коллектива, но я и участник. И я понимаю, что изнутри гораздо проще отруливать многие процессы, потому что не всегда продюсеры понимают, что вообще внутри происходит», — говорил он в эфире RU.TV.

Читайте также:

Отказ от спектаклей, проблемы со здоровьем, мнение об СВО: как живет Збруев

Рождение сына, развод, возвращение в кино: как живет Анастасия Сиваева

Отказ от спектакля, здоровье, слова об Украине: как живет Олег Басилашвили