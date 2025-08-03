В РФ забыли о Рите Дакоте. Где она сейчас и при чем тут Пугачева

В РФ забыли о Рите Дакоте. Где она сейчас и при чем тут Пугачева

Музыкальный продюсер Степан Разин считает, что экс-участница одного из сезонов проекта «Фабрика звезд» Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович), заявившая якобы о невозможности давать концерты в России по политическим мотивам, лукавит. Есть ли у артистки шансы возобновить работу в РФ, ждут ли ее зрители и при чем здесь певица Алла Пугачева — в материале NEWS.ru.

Кто такая Дакота, чем знаменита

Дакота заявила в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что больше не может выступать в России, опубликовав эмоциональные кадры, на которых плачет из-за произошедшего. «Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять», — сообщила певица.

По словам Дакоты, новость о завершении концертной деятельности в России стала для нее настоящим ударом. Артистка призналась, что не уверена, удастся ли ей пережить этот кризис, «не свихнувшись от боли».

Ее последний концерт в Москве состоялся в октябре 2023 года. Осенью того же года исполнительница с семьей обосновалась в США и больше не возвращалась в РФ.

Промоутер Юрий Борисов напомнил, что в 2007 году Дакота участвовала в телевизионном проекте «Фабрика звезд». Там она познакомилась с певцом Владом Соколовским, позже вышла за него замуж и родила дочь. Спустя время брак распался.

«Соколовский очень талантливый парень, с детства на сцене и привык впахивать. У него немало классных песен, он востребованный артист. А вот песен самой Дакоты я, извините, сейчас не вспомню ни одной. Вспоминается только, как она жаловалась подписчикам в интернете на „плохого Соколовского“. Потом плакалась на последствия какой-то своей пластической операции, в подробности я не вдавался. Жаловалась и плакала, плакала и жаловалась. А попутно анонсировала подписчикам какие-то инфокурсы. Я ее воспринимаю как инфоблогера. И не могу вспомнить ни одного хита Дакоты», — отметил собеседник.

Рита Дакота Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Почему Дакоту сравнивают с Блиновской и Лерчек

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов отчасти не согласился с Борисовым. Песни Дакоты, говорит он, «даже нравились молодежи». Продюсер также вспомнил, что Рита была соавтором хитов «Твои глаза» и «Не нужна», которые исполняла певица Светлана Лобода. Но несколько лет назад, по его мнению, она стала заниматься своей личной жизнью, не оставив времени на развитие музыкальной карьеры.

«И действительно продавала различные интернет-тренинги и марафоны. По моим сведениям, к этим тренингам есть вопросы у налоговых органов. Мы помним, куда аналогичная история привела Блиновскую и Лерчек, которые теперь отвечают перед законом. Еще и поэтому, по моим сведениям, Дакота не торопится возвращаться в Россию. Политика тут ни при чем. Как говорилось в известной рекламе: „заплати налоги и спи спокойно“», — считает Дворцов.

Сможет ли Дакота повторить трюк Пугачевой

Продюсер Степан Разин обратил внимание, что Дакота выпустила новую песню более четырех месяцев назад. По его мнению, это говорит о невысокой творческой активности исполнительницы.

«Сегодня артисты — если не являются суперзвездами — стараются выпускать новый материал буквально каждый день, чтобы о них не забывали… Как минимум раз в неделю. А не раз в полгода, за это время публика переключается на новые имена, которые возникают как грибы после дождя… Ну и то, что песня Дакоты четырехмесячной давности набрала 62 тысячи просмотров, для современного артиста это просто ни о чем, очень мало», — полагает продюсер.

Рита Дакота Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Разин убежден, что жалобами на невозможность выступать в России экс-фабрикантка пытается привлечь к себе внимание «и лжет». «Возможно, российские зрители помнят трюк Пугачевой в нулевые, когда она несколько раз якобы уходила со сцены и давала прощальный тур по стране. Билеты стоили значительных денег, все стремились попасть на „последний концерт Примадонны“. А она „срубала денежку“ — отличный коммерческий ход. Несколько раз давала такие „прощальные туры“ и все никак не уходила», — напомнил продюсер.

Он считает, что Дакота скоро сообщит, что ей позволили дать в РФ, например, один концерт, и попытается собрать зал. «Но спешу ее огорчить — такие трюки уже не проходят, времена не те. В России сейчас востребованы „Золотое кольцо“, Татьяна Куртукова и другие народники. А также хиты 80-х и 90-х — „Ласковый май“, „Мираж“ и так далее, добрая ностальгия. А у Дакоты даже псевдоним американский, и песни не слишком понятные простому русскому человеку. На нее здесь нет спроса, она не в рынке совсем», — полагает Разин.

Промоутер Борисов резюмировал, что российские площадки не готовы принять Дакоту не потому, что она покинула родину после начала СВО. «Не приветствуются выступления даже более крупных величин, например Урганта или Меладзе. Хотя на корпоративных мероприятиях тот и другой негласно, но выступают. А Дакоту не запрещают. Честно говоря, вряд ли вообще кто-то вспомнит ее мнения на политические темы», — отметил Борисов.

Аналогично в Штатах, по его информации, солист группы «Ногу свело» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) жалуется, будто бы в России ему запрещено выступать. «Вероятно, россияне вправду не обрадовалась бы, если б Покровскому хватило совести анонсировать концерт в нашей стране. После его антироссийских заявлений это выглядело бы странным. Но давайте честно — и до СВО Покровский не собирал даже скромные залы ДК в России. С Дакотой — то же самое. Нет сейчас спроса на их творчество, вот и все», — пояснил промоутер.

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