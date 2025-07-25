Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу Блиновской

Мосгорсуд 29 июля рассмотрит жалобу финансового управляющего, касающуюся конфискации имущества блогера Елены Блиновской, сообщает ТАСС. Заседание по делу состоится в 14:45 по московскому времени.

Назначено судебное заседание на 29 июля, в 14:45 мск, — говорится в сообщении.

Жалоба касается ранее вынесенного приговора Савеловским районным судом Москвы. В марте суд назначил Блиновской пять лет колонии, штраф в размере 1 млн рублей и запрет на предпринимательскую деятельность сроком на четыре года. Также были удовлетворены требования о конфискации ее имущества, включая элитную недвижимость, и взыскании 587 млн рублей по гражданскому иску.

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