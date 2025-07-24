Стало известно решение суда в отношении блогера Лерчек Суд продлил на месяц домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу

Троицкий районный суд Москвы продлил на один месяц домашний арест блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Кроме того, меру пресечения продлили и ее бывшему мужу Артему Чекалину.

Постановлением Троицкого районного суда города Москвы продлена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны на срок один месяц, — говорится в сообщении.

Блогеров задержали 3 октября в Москве. С тех пор они находятся под домашним арестом. Суд продлевает меру пресечения, пока идет расследование.

Ранее сообщалось, что у блогера Лерчек появилась новая задолженность перед ФНС. В частности, чтобы погасить ее, фигурантке уголовного дела о незаконном выводе средств из России необходимо внести 28 365 436 рублей и 90 копеек. При этом лишь на прошлой неделе блогеру удалось закрыть предыдущий долг перед Федеральной налоговой службой в размере 25 млн рублей.

Лерчек и ее бывший супруг Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе из России 250 млн рублей. Они продавали россиянам фитнес-марафон, однако деньги за него поступали на счета банка на территории другого государства. Кроме того, блогеры отправляли в контролирующие органы документы с недостоверными сведениями, касающимися переводов.