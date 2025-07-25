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25 июля 2025 в 06:08

Известного блогера-иноагента проверят на предмет госизмены

ТАСС: Дудя могут проверить на предмет госизмены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут проверить на госизмену, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Уточняется, что журналист объявлен в международный розыск и заочно арестован за осуществление целенаправленного сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности России.

Действия Юрия Дудя уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена), — сказал собеседник агентства.

Адвокат Мария Ярмуш отметила, что Дудю может грозить уголовное дело по статье о госизмене, поскольку его подозревают в помощи иностранным государствам в ущерб безопасности России. Также Дудь может понести уголовное наказание по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, однако не окажется в тюрьме, считает юрист Александр Хаминский.

Ранее Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дудя по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Срок меры — два месяца с момента его экстрадиции или задержания в России.

Уголовное дело в отношении Дудя возбудили 1 июля. По версии следствия, блогер не исполнил обязанности, предусмотренные российским законом об иностранных агентах. Также рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя в розыск.

Юрий Дудь
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