Дудю может грозить до 20 лет колонии Дудя подозревают в госизмене

Блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может грозить уголовное дело по статье о госизмене, рассказала RT адвокат Мария Ярмуш. По ее словам, журналиста подозревают в помощи иностранным государствам в ущерб безопасности России.

Если будет установлено, что эта информация относится к гостайне или же он сознательно оказывал помощь (иностранному государству) в ущерб безопасности РФ, то вполне может быть предъявлено обвинение в госизмене, — отметила адвокат.

Ранее Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дудя по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Срок меры — два месяца с момента его экстрадиции или задержания в России.

Уголовное дело в отношении Дудя возбудили 1 июля. По версии следствия, блогер не исполнил обязанности, предусмотренные российским законом об иностранных агентах. Также рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя в розыск.

Ранее юрист Александр Хаминский отмечал, что Дудь может понести уголовное наказание по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, однако не окажется в тюрьме. При этом после двукратного привлечения к административной ответственности предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.