Суд в Москве заочно арестовал Дудя Суд в Москве арестовал Дудя по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Басманный районный суд Москвы заочно заключил под стражу блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Срок меры — два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в в виде заключения под стражу в отношении Дудя Юрия Александровича, — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Дудя возбудили 1 июля. По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года блогер не исполнил обязанности, предусмотренные российским законом об иностранных агентах. Сейчас рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя в розыск.

До этого глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отмечал, что Дудь может понести уголовное наказание по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, однако не окажется в тюрьме. При этом, по словам юриста, после двукратного привлечения к административной ответственности предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.