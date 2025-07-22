Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 19:41

Суд в Москве заочно арестовал Дудя

Суд в Москве арестовал Дудя по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Юрий Дудь Юрий Дудь Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Басманный районный суд Москвы заочно заключил под стражу блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Срок меры — два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в в виде заключения под стражу в отношении Дудя Юрия Александровича, — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Дудя возбудили 1 июля. По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года блогер не исполнил обязанности, предусмотренные российским законом об иностранных агентах. Сейчас рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя в розыск.

До этого глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отмечал, что Дудь может понести уголовное наказание по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, однако не окажется в тюрьме. При этом, по словам юриста, после двукратного привлечения к административной ответственности предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

Юрий Дудь
иноагенты
блогеры
аресты
суды
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайский тренер оценила победу над россиянками на ЧМ
Тренер вспомнил, как на рекордсменом Даниловым «угорали» в начале карьеры
В Сети показали пострадавшую от наводнения трассу «Формулы-1»
Показывал порно с мамой: педофил учил падчерицу целоваться и мастурбировать
Без миллионов, зато с квартирой? Что известно о новом суде Ларисы Долиной
Патриарх Кирилл сел за руль КамАЗа
Мать предлагала незнакомцу изнасиловать ее семимесячную дочь за деньги
Бедуинов натравили на военные базы РФ в Сирии? Что известно
Военэксперт раскрыл, чем Сырский опасен для России
Московский ТЦ не прошел испытание ливнем и «поплыл»
Трамп подписался под жутким планом Зеленского, мор элиты ВСУ: что дальше
Аналитик оценил угрозу Франции ввести новые жесткие санкции против России
Составлен список российских артистов, которые до сих пор дружат с Зеленским
Полицейские заинтересовались ритуальным скандалом с голым покойником
Стало известно, кто на самом деле оплатил лечение отца Сырского
«Лучшее решение в жизни»: женщина в 38 лет переехала в дом престарелых
Суд в Москве заочно арестовал Дудя
У возлюбленной Лепса нашли приданное на 3 млрд рублей
«Оказался эффективным»: критик высказалась о присвоении Богомолову звания
Трамп призвал Минюст расследовать фейк Обамы о вмешательстве РФ в выборы
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.