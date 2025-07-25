Блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) является проектом экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и получает от него деньги на съемки интервью, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, Дудь, позиционирующий себя патриотом РФ, на самом деле таковым не является.

Дудь — это проект Ходорковского. Все знают, кто такой Ходорковский — это агент MI-6, завербован западными спецслужбами. Все эти блогеры, позиционирующие себя патриотами России, на самом деле являются патриотами других стран. Ходорковский платит им хорошие деньги, подбирает таких, а они целыми днями гонят контент, берут интервью у политиков. Он снимает дорогие ролики: монтаж, информация, студии, поездки. Где он берет деньги? Это проект западных спецслужб, — пояснил Бородин.

Он отметил, что Дудь производит контент по западным методичкам, а его видео активно продвигаются сомнительными способами. По его словам, российские спецслужбы уже доказали получение блогером зарубежного финансирования, а его деятельность требует тщательной проверки.

Дудь гонит контент по западным методичкам, это видно, как видео разгоняются. Очевидно, что все эти лица, типа Дудя, прозападные. Да, где-то они гонят контент так, чтобы юридически к ним не подкопался. Дудь — иноагент, а значит получает западное финансирование, что доказали российские спецслужбы. Думаю, что имеет место быть, что Дудь продолжает получать западные деньги, что его могли завербовать западные спецслужбы, ему кто-то это оплачивает. Если наши спецслужбы докажут, что Дудь причастен, то, соответственно, он должен понести ответственность по всей строгости законов РФ, — резюмировал Бородин.

Ранее адвокат Мария Ярмуш заявила, что Дудю может грозить уголовное дело по статье о госизмене. По ее словам, блогера подозревают в помощи иностранным государствам в ущерб безопасности России.

До этого сообщалось, что Басманный районный суд Москвы заочно заключил под стражу Дудя, обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента. Срок меры — два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.