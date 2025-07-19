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19 июля 2025 в 06:49

Налоговая заблокировала счета Лерчек и ее бывшего мужа

Налоговая заблокировала банковские счета Лерчек и Артема Чекалина

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Налоговая заблокировала банковские счета блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина, передало агентство РИА Новости, ознакомившись с данными сервиса «БИР-Аналитик». Уточняется, что против них расследуется уголовное дело о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

В материале говорится, что ИП Чекалиной значится действующим, однако вынесено постановление о приостановлении операций из-за взыскания задолженности. Как оказалось, размер отрицательного сальдо составляет более 27,1 млн рублей. Похожая ситуация сложилась и у бывшего мужа блогера.

Ранее сообщалось, что у Лерчек появилась новая задолженность перед ФНС. В частности, чтобы погасить ее, фигурантке уголовного дела о незаконном выводе средств из России необходимо внести 28 365 436 рублей и 90 копеек. При этом лишь на прошлой неделе блогеру удалось закрыть предыдущий долг перед Федеральной налоговой службой в размере 25 млн рублей.

Также стало известно, что Чекалины имеют большие проблемы с компанией «БИ ФИТ», посредством которой реализовывалась их косметическая продукция и устраивались марафоны. Фирма понесла убытки в размере 98 млн рублей в 2024 году.

ФНС
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