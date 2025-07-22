Без миллионов, зато с квартирой? Что известно о новом суде Ларисы Долиной

Без миллионов, зато с квартирой? Что известно о новом суде Ларисы Долиной

В Мещанском суде Москвы состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере в отношении народной артистки России Ларисы Долиной. Кто оказался на скамье подсудимых и согласны ли они с обвинением, есть ли шанс у певицы вернуть себе похищенные миллионы — в материале NEWS.ru.

Сколько миллионов потеряла Долина

По информации с официального сайта суда, на скамье подсудимых оказались четверо — Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. В настоящее время все они находятся в следственном изоляторе. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, действуя совместно и согласовано с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у певицы денежные средства на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей.

Они также лишили Долину права на жилое помещение — квартиру в Ксеньинском переулке столицы. Рыночная цена квадратных метров составляет более 138 млн рублей. Согласно данным с официального сайта суда, общий финансовый ущерб, нанесенный певице, составляет 317 млн рублей с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку.

В марте 2025-го суд вернул квартиру Долиной. Однако проигравшая сторона подала документы на апелляцию.

Дмитрий Леонтьев Фото: t.me/moscowcourts

Приехала ли Долина на суд

Обвиняемых доставили в суд, в зале заседаний они находились в специальной зоне, с адвокатами могли возможность общаться только через стекло. Заседание проходило в закрытом режиме: на нем присутствовали только участники процесса и адвокаты. Потерпевшая Долина не приехала.

Журналист NEWS.ru выяснил, что защитники есть у всех четверых обвиняемых. Трое не признают своей вины, один признал частично. По словам адвокатов, фигуранты уголовного дела не были ранее знакомы друг с другом. Юристы считают, что это разбивает аргументы обвинения об их якобы возможном предварительном сговоре.

По версии следствия, мошенники несколько месяцев «обрабатывали» певицу, чтобы войти в доверие. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Для Долиной тема потери крупной суммы является, очевидно, болезненной. На публичных мероприятиях она ни разу не комментировала, вопросы по данной теме игнорировала.

Звездный адвокат Сергей Жорин напомнил NEWS.ru, что схема является распространенной в последнее время, жертвами мошенников становились люди в том числе с высоким социальным статусом. «Мы знаем много случаев, когда жертвами мошенников становились и чиновники, и силовики… Остальные пусть не думают, что попадаются только лохи и глупые… Жертвами мошенников становятся как раз часто те, кто уверен, что с ними такого случиться не может», — выразил мнение правозащитник.

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Было сразу понятно, что Долину в обиду не дадут»

Руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова добавила, что мошенники часто применяют методы психологического давления, гипноз и манипуляции в отношении жертв.

«Говорить о том, что потерпевшая наивна и должна была сразу распознать обман, в корне неверно. Это был не просто обман, а хорошо подготовленная психологическая атака. Жертвой такого воздействия может стать любой. Мы можем только надеяться, что причастные понесут наказание, а потерпевшая получит компенсацию. Действия группой лиц утяжеляют деяние: как правило, действуют сознательно и совместно, с распределением ролей», — отметила правозащитница.

По мнению Жорина, «было изначально понятно: правоохранители не дадут в обиду Ларису Долину, ее любят, уважают и знают». При этом адвокат воздержался от прогнозов относительно сроков обвиняемым, сославшись на отсутствие у него подробностей материалов дела. Однако он предположил, что на скамье подсудимых, возможно, оказались далеко не все участники преступной схемы.

«Не буду давать оценки участникам процесса и делать прогнозы. Но достаточно много аналогичных случаев, в которых реальные мошенники — те, кто придумал схему и реализовывал — находятся вне зоны досягаемости, например за пределами РФ, в недружественных странах. И деньги уже туда ушли, то есть вернуть их потерпевшему не представляется возможным…

Обвиняемыми порой в таких случаях становятся те, кто не был охвачен преступным умыслом, например подвозил злоумышленников на такси, что-то отправлял-забирал. Мошенники могут ввести в заблуждение кого угодно, в том числе тех, кого потом назначают соучастниками… Наказывают ли в данном случае действительно виновных? Чтобы быть виновным, человек должен быть охвачен преступным умыслом — заранее знать, что совершается преступление, и добровольно в нем участвовать», — отметил собеседник.

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Он добавил, что в любом случае суд поставит точку в деле после вынесения приговора.

Как не стать жертвой мошенников

По словам Жорина, жертвой мошенников может стать любой человек. «Если вам звонят якобы из правоохранительных органов либо спецслужб, то попросите выслать повестку. Или придите сами в учреждение, поднимитесь в кабинет, посмотрите удостоверение человека — убедитесь, что именно он вам и звонил. Не следует встречаться в кафе, тем более взаимодействовать по видеосвязи», — предупредил правозащитник.

Адвокат Архипова выразила мнение, что в контексте громкого дела следовало бы снова поднять вопрос, откуда мошенники получают персональные данные людей и их контакты. «Когда речь идет о подобном снятии денежных средств, особенно крупных сумм — как в ситуации с Долиной, — мы не видели еще ни одного внутреннего расследования от банков, никаких действий по устранению утечки информации. Где внутреннее расследование, устранение уязвимостей?» — недоумевает она.

Архипова добавила, что, по ее опыту ведения подобных дел, участники аналогичных преступлений нечасто раскаиваются в произошедшем. «Более того, есть целые группы граждан, готовых сесть в тюрьму с условием, что они подзаработают, — мы это видим из практики и материалов дел. До раскаяния далеко, кроме случаев, если человек был втянут в мошенническую схему действительно случайно», — резюмировала эксперт.

По прогнозам юристов, приговор обвиняемым будет вынесен не ранее января 2026 года.

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