Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 15:38

Расследование по громкому делу Долиной завершилось

Расследование дела о мошенничестве в отношении Долиной завершено

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина, было отправлено в прокуратуру ЦАО Москвы для утверждения обвинительного заключения, передает пресс-служба столичного ведомства. Расследование завершено.

К уголовной ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа, а также Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении народной артистки РФ, — сказано в сообщении.

По версии следствия, фигуранты действовали в составе организованной группы вместе с другими неустановленными соучастниками. Они похитили обманным путем 175,12 млн рублей. Также злоумышленники лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой составляет более 138 млн рублей. Общий ущерб по делу превысил 317,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что квартиру Долиной выставили на торги и попытались продать за 112 млн рублей. По предварительным данным, это дело рук мошенников, которые в конце июля внесли ее загородный дом в реестр залогового имущества ради кредита на сумму 50 млн рублей.

Лариса Долина
мошенничество
артисты
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
Вице-спикер ГД назвала «нелогичный» закон, который работает только в семье
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.