Расследование по громкому делу Долиной завершилось Расследование дела о мошенничестве в отношении Долиной завершено

Уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина, было отправлено в прокуратуру ЦАО Москвы для утверждения обвинительного заключения, передает пресс-служба столичного ведомства. Расследование завершено.

К уголовной ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа, а также Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении народной артистки РФ, — сказано в сообщении.

По версии следствия, фигуранты действовали в составе организованной группы вместе с другими неустановленными соучастниками. Они похитили обманным путем 175,12 млн рублей. Также злоумышленники лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой составляет более 138 млн рублей. Общий ущерб по делу превысил 317,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что квартиру Долиной выставили на торги и попытались продать за 112 млн рублей. По предварительным данным, это дело рук мошенников, которые в конце июля внесли ее загородный дом в реестр залогового имущества ради кредита на сумму 50 млн рублей.