Россиянам объяснили, какое наказание грозит за дропперство Экономист Щербаченко: дропперов могут лишить свободы на семь лет

Наказание для дропперов предусматривает до семи лет лишения свободы по статье о незаконной банковской деятельности, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, им также могут грозить санкции за мошенничество, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей.

В последние годы российские государственные органы усилили борьбу с мошенническими схемами, связанными с курьерами и дропперами. Они могут столкнуться с серьезными правовыми последствиями, включая статью 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а это до семи лет лишения свободы, статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), статью 159 УК РФ (мошенничество), а также статью 174 УК РФ (легализация денежных средств), — сказал Щербаченко.

Он напомнил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о планах обязать банки внедрить в своих приложениях функцию, позволяющую пользователям сообщать о мошеннических операциях. По словам экономиста, это упростит процесс обращения в полицию и повысит скорость реакции на мошенничество.

Государство организовало автоматизированный обмен данными между Банком России и МВД, что позволяет оперативно реагировать на запросы о мошеннических действиях. Это значительно ускоряет процесс обработки информации и помогает выявлять дропперов. Для более эффективной борьбы с мошенничеством планируется включение маркетплейсов в систему обмена данными, что позволит сократить время на выявление подозрительных операций, — добавил Щербаченко.

Ранее МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, когда гражданам предлагают сдать в аренду свои банковские карты за денежное вознаграждение. В управлении по борьбе с киберпреступлениями пояснили, что подобные действия квалифицируются как соучастие в противоправной деятельности.