Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 05:00

Россиянам объяснили, какое наказание грозит за дропперство

Экономист Щербаченко: дропперов могут лишить свободы на семь лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наказание для дропперов предусматривает до семи лет лишения свободы по статье о незаконной банковской деятельности, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, им также могут грозить санкции за мошенничество, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей.

В последние годы российские государственные органы усилили борьбу с мошенническими схемами, связанными с курьерами и дропперами. Они могут столкнуться с серьезными правовыми последствиями, включая статью 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а это до семи лет лишения свободы, статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), статью 159 УК РФ (мошенничество), а также статью 174 УК РФ (легализация денежных средств), — сказал Щербаченко.

Он напомнил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о планах обязать банки внедрить в своих приложениях функцию, позволяющую пользователям сообщать о мошеннических операциях. По словам экономиста, это упростит процесс обращения в полицию и повысит скорость реакции на мошенничество.

Государство организовало автоматизированный обмен данными между Банком России и МВД, что позволяет оперативно реагировать на запросы о мошеннических действиях. Это значительно ускоряет процесс обработки информации и помогает выявлять дропперов. Для более эффективной борьбы с мошенничеством планируется включение маркетплейсов в систему обмена данными, что позволит сократить время на выявление подозрительных операций, — добавил Щербаченко.

Ранее МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, когда гражданам предлагают сдать в аренду свои банковские карты за денежное вознаграждение. В управлении по борьбе с киберпреступлениями пояснили, что подобные действия квалифицируются как соучастие в противоправной деятельности.

мошенничество
дропперы
законы
россияне
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в Москве жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
В АТОР раскрыли, сколько россиян пострадали из-за авиационного хаоса
Стали известны итоги встречи и. о. главы Минтранса с думскими фракциями
В петербургской подземке сняли с рельсов неисправный состав
В МГУ указали на место G7 после досрочного отъезда Трампа с саммита
Школьники посушили трусы на Вечном огне
Франкоязычные наемники замечены в боях за Поддубное
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.