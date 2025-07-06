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06 июля 2025 в 11:51

Россиянам объяснили опасность сдачи в аренду банковских карт

МВД: мошенники начали предлагать россиянам сдать в аренду банковские карты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мошенники начали предлагать россиянам арендовать их банковские карты за определенное вознаграждение, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Однако в ведомстве предупредили, что это делает граждан соучастниками преступлений.

Мошенники предлагают гражданам взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты (ЛК) банков, обещая высокое вознаграждение и мнимую «юридическую безопасность», — предупредили в МВД.

В ведомстве уточнили, что за так называемое дропперство, то есть передачу посторонним лицам доступа к личному кабинету, гражданам грозит блокировка счетов и уголовная ответственность. При этом никаких гарантий безопасности мошенники не предоставляют.

Ранее депутат Антон Немкин обратил внимание, что в России наблюдается рост количества мошеннических звонков, совершаемых от имени «Почты России». Он пояснил, что злоумышленники используют отработанную схему с якобы подтверждением личности через «Госуслуги».

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банковские карты
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