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05 июля 2025 в 17:27

В России активизировались мошенники из «Почты России»

Депутат Немкин заявил о всплеске мошеннических звонков от имени «Почты России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России наблюдается рост количества мошеннических звонков, совершаемых от имени «Почты России», заявил ТАСС депутат Антон Немкин. Он пояснил, что злоумышленники используют отработанную схему с якобы подтверждением личности через «Госуслуги».

В последнее время наблюдается всплеск мошеннических звонков, маскирующихся под сотрудников почтовых служб, — сказал парламентарий.

Схема обмана выглядит следующим образом: сначала звонят от лица сотрудников сортировочного центра, сообщая о проблемах с доставкой или некой посылке. Затем предлагают перейти в Telegram-бот для уточнения информации или подтверждения личности через системы «Госуслуги» или «Почта ID».

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Ершов предупредил об опасности произнесения определенных фраз при общении с телефонными мошенниками. Специалист рекомендует избегать слов «верно», «согласен» или «подтверждаю», тогда как простое «да» не несет юридических последствий. Ершов также обратил внимание на технологию дипфейков, пояснив, что для создания базовой голосовой копии достаточно от трех до пяти минут записи, а для более качественной имитации требуется 15 минут и более.

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