Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками IT-эксперт Ершов: при общении с мошенниками нельзя выражать согласие

При разговоре с мошенниками нельзя говорить слова «верно», «согласен» или «подтверждаю», заявил замдиректора Научно-образовательного центра ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Ершов. По его словам, которые приводит RT, при этом слово «да» не имеет юридической силы.

Запись вашего «да» не имеет юридической силы для договоров. Но! Опасно подтверждать что-либо: «верно», «согласен», «подтверждаю», «переведите». Это дает мошенникам уверенность, — отметил Ершов.

Он также напомнил о технологии дипфейков. Для создания примитивной копии голоса, отметил эксперт, достаточно 3–5 минут разговора, для реалистичной — от 15 минут и более.

Ершов также призвал россиян быть осторожными и ни в коем случае не сообщать личные данные, коды из СМС-сообщений и банковских приложений. Лучшим выходом он назвал сбрасывание звонка.

Ранее сообщалось, что Центробанк рассматривает вопрос ограничения периода действия банковских карт с истекшим сроком. По словам главы департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, это позволит эффективно бороться с мошенниками.