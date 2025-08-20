Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 16:50

Россиянам объяснили, должна ли оплачиваться работа во время отпуска

HR-эксперт Санина: работодатель не обязан оплачивать труд работника в отпуске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Если сотрудник решает поработать во время отдыха по своей инициативе, закон не обязывает работодателя оплачивать этот труд, заявила RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Она напомнила, что во время отпуска за работником сохраняется средняя зарплата и все предусмотренные законом гарантии.

Работодатель может обратиться к сотруднику с просьбой о работе в отпуске только в экстренных случаях и только при условии добровольного согласия работника, — заявила она.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что онлайн-трудоустройство может быть сопряжено с рисками, особенно при найме на руководящие должности или работу с офисным или гибридным форматом. По ее словам, личная встреча с работодателем имеет важное значение в некоторых случаях.

работодатели
Россия
эксперты
отпуска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный стример умер в прямом эфире после издевательств
Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно
Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой
«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности
Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России
100 носок — легко: как выглядит одежда, которая живет дольше одного сезона
Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам
Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП
«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом
Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос
Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»
ВС России создали уникальный образец вооружения
Раскрыто, какое наказание грозит родившей в турецком аэропорту студентке
В Думе рассказали о депортации украинцев из США на фронт
Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?
В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского
Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу
Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой
«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.