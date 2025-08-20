Россиянам объяснили, должна ли оплачиваться работа во время отпуска HR-эксперт Санина: работодатель не обязан оплачивать труд работника в отпуске

Если сотрудник решает поработать во время отдыха по своей инициативе, закон не обязывает работодателя оплачивать этот труд, заявила RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Она напомнила, что во время отпуска за работником сохраняется средняя зарплата и все предусмотренные законом гарантии.

Работодатель может обратиться к сотруднику с просьбой о работе в отпуске только в экстренных случаях и только при условии добровольного согласия работника, — заявила она.

