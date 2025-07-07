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07 июля 2025 в 18:30

Названы риски трудоустройства онлайн

HR-эксперт Лоикова заявила, что для руководящих должностей важна личная встреча

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Онлайн-трудоустройство может быть сопряжено с рисками, особенно при найме на руководящие должности или работу с офисным или гибридным форматом, рассказала в беседе с «Москвой 24» HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее словам, личная встреча с работодателем имеет важное значение в некоторых случаях.

Лоикова отметила растущий тренд на онлайн-набор персонала, однако также подчеркнула важность видеозвонков для оценки соответствия. Она порекомендовала очные собеседования для руководящих должностей, офисных и гибридных форматов работы.

В этом случае необходимо заранее проверить, насколько удобно будет добираться до работы, а также посмотреть свое рабочее место, потому что кого-то, например, может совсем не устраивать опенспейс, — объяснила эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что пожилые работающие россияне получат прибавку к пенсии в размере почти 440 рублей в августе этого года. По его словам, повышенные выплаты будут приходить и в остальные месяцы.

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