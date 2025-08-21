Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Объяснен рост расходов россиян на услуги мобильных операторов

Интернет-эксперт Букштейн: россияне стали больше тратить на звонки по телефону

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне стали больше тратить на разговоры по телефону из-за запретов разговоров по мессенджерам, заявил интернет-эксперт Леонтий Букштейн. По его словам, переданным радио «Комсомольская правда», он не верит, что траты превысили тысячу рублей, но то что они увеличились, не оставляет сомнений.

Почему увеличились расходы? Не потому, что тарифы поднялись, а потому, что стали больше звонить из-за проблем с мессенджерами. У нас сейчас мессенджеры специально «гнобят», чтобы не давать возможность мошенникам и преступникам через них выманивать деньги, — заявил эксперт.

Ранее Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам.

