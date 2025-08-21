Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 09:32

В Москве пройдет первый в истории человечества «атомный саммит»

Лихачев: первый «атомный саммит» пройдет 25 сентября в Москве

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый в истории человечества «атомный саммит» пройдет 25 сентября в Москве, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит ТАСС, президент РФ Владимир Путин одобрил эту инициативу.

25 [сентября] состоится первый в истории человечества атомный саммит, — сказал Лихачев.

Гендиректор Росатома отметил, что в ходе саммита российский президент, а также лидеры других государств рассмотрят вопрос развития атомных технологий. Лихачев добавил, что, несмотря на разногласия, все ядерные державы придерживаются единых позиций.

Мы тоже ждем этого со всей ядерной семьей. Несмотря на все санкционные тучи и грозы, мы сохраняем единство. И даже такие представители отъявленных недружественных стран, как США, Франция, Германия, нам все-таки говорят, что вот сейчас все рассеется и все будет хорошо, — отметил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в глобальной атомной отрасли. Он отметил ключевую роль госкорпорации «Росатом» в укреплении технологического суверенитета. Обращение председателя правительства РФ было приурочено к 80-летию атомной промышленности страны.

