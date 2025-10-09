Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 02:58

Два российских аэропорта временно закрыли небо

Росавиация: аэропорты Самары и Волгограда временно прекратили работу

Пассажирский самолет Пассажирский самолет Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Аэропорты Волгограда и Самары (Курумоч) ввели временные ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, они пока не принимают и не выпускают самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,пояснил Кореняко.

Ранее стало известно, что в аэропортах Нижнего Новгорода Стригино и Ставрополя Шпаковское были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данное решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов. Ограничения носили временный характер. Позже стало известно, что в Ставрополе запрет сняли.

До этого в Росавиации проинформировали, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске. В ходе расследования были изучены и изъяты документы, касающиеся организации летной работы, подготовки экипажа и технического обслуживания воздушного судна.

Самара
Волгоград
Росавиация
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван виновный в уничтожении шести тысяч домов в Лос-Анджелесе 1 января
Вильфанд раскрыл, на какой территории России уже лежит снег
Уголовник «зарешает»: извращенец и садист предлагает союз Зеленскому
«Надо переформатировать»: Лавров оценил функционал российских сил в САР
Два российских аэропорта временно закрыли небо
Конгрессвумен сделала громкое заявление о диалоге с Россией
Скандал разгорелся в Германии из-за дня рождения Путина
Трамп собрался пройти плановый медосмотр
Трамп сообщил о первых результатах переговоров ХАМАС и Израиля
Россиянам раскрыли важный нюанс установки видеокамеры в подъезде
Управляющий багги подросток задавил на «зебре» двух малышей
В Белгородской области заработают автономные системы оповещения
Раскрыто, на что «напорется» работодатель за отзыв сотрудника из отпуска
Гражданство США, обвинения в изнасиловании, Украина: как живет Гордон
Роспотребнадзор дал советы подросткам по проведению времени за ПК
Мужчина скончался за считаные минуты из-за атаки насекомых
Более 100 чемоданов «забыли» загрузить в самолет из Туниса в Москву
Силы ПВО за три часа уничтожили десятки дронов ВСУ
Фаза Луны сегодня, 9 октября: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома
Редкий зеленый объект осветил небо в Великобритании
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.