«Они безбашенные»: цыгане присоединились к рейдам ТЦК в Одессе РИАН: сотрудники ТЦК в Одессе начали привлекать к рейдам цыган

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для проведения рейдов по принудительной мобилизации стали привлекать представителей цыганской общины, рассказала местная жительница в интервью РИА Новости. По ее словам, методы работы военкоматов стали более изощренными.

Собеседница агентства заявила, что «в титушки», как на Украине называют сопровождающих сотрудников ТЦК, нанимают цыган, которых она охарактеризовала как «безбашенных». Женщина также отметила, что количество работников военкоматов и масштабы принудительной мобилизации резко выросли с назначением нового главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Они же вообще безбашенные, эти цыгане, наркоманы. <…> Стало их больше, — отметила украинка.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец уже несколько раз констатировал, что злоупотребления при мобилизации стали массовыми. В украинском обществе растет сопротивление принудительному призыву.

Ранее отставной полковник Дуглас Макгрегор заметил, что российские вооруженные силы в скором времени могут освободить Одессу, пользуясь критическим состоянием Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, украинская сторона переживает полный развал, что открывает возможность для успешного российского наступления.