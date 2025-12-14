Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 05:45

Украина удерживает почти 500 политзаключенных в своих тюрьмах

В работе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой находится почти 500 обращений от лиц, подвергшихся репрессиям на Украине за пророссийские взгляды. Среди них — российские и украинские граждане, включая священников, журналистов и правозащитников, пишет ТАСС.

У меня сегодня в поле зрения более 70 человек, граждан России, которые ходатайствуют о том, чтобы их можно было бы забрать на территорию России, выручить, репатриировать. <…> У нас более 400 человек — граждан Украины, которые тоже пострадали за пророссийские интересы и подвергнуты уголовному преследованию, наказанию. Мы постоянно ведем разговор и об этих людях, — заявила Москалькова.

Цель омбудсмена — добиться их освобождения и репатриации. В числе репрессированных не только публичные деятели, но и обычные люди, занимавшиеся торговлей или общественной работой. Деятельность по их освобождению ведется постоянно, хотя переговоры с украинской стороной идут сложно.

Несмотря на трудности, удалось добиться единичных возвращений граждан. Москалькова выразила надежду, что диалог с украинской стороной будет продолжен и завершится пониманием.

Ранее омбудсмен отметила, что случаи шантажа со стороны Украины родственников военнопленных стали единичными. По ее словам, стойкость россиян, насильно принуждавшихся к совершению противоправных действий, сильно повлияла на эту ситуацию.

