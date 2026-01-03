Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 12:43

Венесуэла заявила об ударах США по жилым районам

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Социальные сети
США нанесли удары по жилым районам Венесуэлы, заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в своем видеообращении в Telegram-канале. По его словам, данные о возможных жертвах, пострадавших и масштабах ущерба уточняются.

Боливарианские национальные вооруженные силы информируют все мировое сообщество о том, что в ранние часы сегодняшнего дня, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства Соединенных Штатов Северной Америки. <...> В настоящее время ведется сбор информации о раненых и погибших, — сказал Лопес.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении массированной атаки по Венесуэле. Американский глава сообщил об эффективном ударе по президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который, по его словам, был задержан и вывезен из страны. Трамп также анонсировал пресс-конференцию по операции.

Вместе с тем депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что атака США на Каракас направлена на восстановление американского влияния в Латинской Америке. По его мнению, военная операция стала следствием провала попыток Вашингтона организовать политический переворот в Венесуэле.

Венесуэла
США
Минобороны
удары
пострадавшие
