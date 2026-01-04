Самые лучшие постные вареники с капустой — вкуснее обычных! Быстрый рецепт

Эти вареники получаются невероятно нежными. Их начинка — сочная и ароматная. Такие вареники удобно готовить и в будни, и в праздник: тесто замешивается быстро, а капуста тушится буквально за полчаса. Никаких сложных ингредиентов — только простые продукты, которые есть в каждом доме.

Начните с начинки: нашинкуйте 400 г белокочанной капусты, нарежьте 1 крупную луковицу и разогрейте в сковороде 2 ст. л. растительного масла. Выложите лук, обжарьте его 5 минут, затем добавьте капусту, всыпьте щепотку соли и тушите под крышкой 25–30 минут до мягкости. Под конец добавьте 1 ч. л. сахара — он улучшает вкус и делает начинку более сбалансированной.

Налейте в миску 200 мл теплой воды, всыпьте 0,5 ч. л. соли и добавьте 350 г муки. Замесите мягкое, эластичное тесто и оставьте его «отдохнуть» на 10 минут. Раскатайте пласт толщиной около 2 мм, вырежьте кружочки, разложите по чайной ложке начинки и защипните края.

Вскипятите кастрюлю воды, посолите, опустите вареники партиями и варите 4–5 минут после всплытия. Переложите в миску и добавьте 1 ст. л. растительного масла, чтобы они не слиплись.

Совет: чтобы начинка была еще сочнее, добавьте в капусту 2 ст. л. горячей воды за 5 минут до готовности.

