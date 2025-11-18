Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Получается всегда! Классическая квашеная капуста, как готовили еще в СССР

Классический рецепт квашеной капуста Классический рецепт квашеной капуста Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Так квасили капусту еще наши бабушки — без всяких специй и ухищрений, просто, но с душой. Хрустящая, ароматная, с легкой кислинкой, она получается всегда, если соблюдать пропорции и не спешить.

Берите 2–2,5 кг капусты, 2 крупные моркови и 2 ст. л. соли без горки. Капусту нашинкуйте как можно тоньше, морковку натрите. Перемешайте овощи. Засыпьте соль и слегка помните руками, пока не начнет выделяться жидкость, — это важно для правильного брожения.

Переложите овощи в чистую банку, как следует утрамбуйте. Рассол должен полностью покрывать капусту. Сверху установите небольшой гнет, например тарелку с грузом, и оставьте банку при комнатной температуре на 1–2 дня.

Не забывайте каждые 8–10 часов прокалывать капусту деревянной шпажкой или палочкой до самого дна: так выйдет лишний газ и закуска не приобретет горечь. Когда рассол посветлеет, а вкус станет гармоничным, переставьте банку в холодильник.

Спустя несколько дней капуста дойдет до идеального состояния — сочная, хрустящая, с тем самым узнаваемым вкусом домашней засолки, знакомым каждому со времен СССР.

  • Интересный факт: при квашении в капусте сохраняется до 90% витамина C, а молочнокислые бактерии поддерживают иммунитет и пищеварение.

Посмотрите безумно вкусный вариант капусты по-немецки у нас на сайте: добавили секретный ингредиент!

