Квашеная капуста по-немецки: один ингредиент, что меняет все!

Квашеная капуста по-немецки: один ингредиент, что меняет все!

Попробуйте этот способ приготовления — именно так квасят капусту в Германии, превращая ее из простой закуски в настоящую витаминную бомбу и идеальный гарнир. Секрет заключается в добавлении всего одного, но крайне важного ингредиента — яблочных долек.

Начните с подготовки овощей: мелко нарежьте 2 кг капусты, а 150 г моркови натрите. Возьмите 200 г кисло-сладких твердых яблок (примерно 2–3 штуки), удалите серединку и нарежьте их тонкими ломтиками.

В большой емкости соедините капусту и морковку, засыпьте 40 г крупной соли (около 2 ст. л. без горки) и начните энергично мять массу руками, пока не увидите, что начинает выделяться достаточно много сока. После этого вмешайте 1 чайную ложку семян тмина и закиньте яблоки.

Теперь будем перекладывать все в банку. Для пряности закиньте туда еще 3 лаврушки. Сверху установите гнет.

Капусту оставьте в любом теплом помещении минимум на 2, а лучше на 3–4 дня. Важно! Через сутки начинайте прокалывать капусту до дна, чтобы выходили газы. Для этого подойдет деревянная палочка.

Когда вкус вас полностью устроит, заготовку советуем убрать в холодильник. Через еще одни сутки капуста готова к подаче.

Интересный факт: тмин, который используется в этом рецепте, в немецкой кухне выполняет не только ароматическую функцию. Считается, что он помогает нейтрализовать газы, образующиеся при переваривании капусты, делая блюдо более комфортным для пищеварения.

7 отличных рецептов маринованной капусты: читайте на нашем сайте.