Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 06:23

На Украине сочли операцию США в Венесуэле тревожным симптомом

BZ: операция США в Венесуэле послала Украине пугающий сигнал

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные рассматривают операцию США по задержанию венесуэльского лидера Николаса Мадуро как знаковый сигнал для Киева, сообщили бойцы ВСУ немецкому изданию Berliner Zeitung. Действия Вашингтона в Каракасе стали одной из ключевых тем для обсуждения в Киеве.

Общественность и военные пытаются найти в случившемся параллели и уроки для собственного конфликта, однако эти выводы оказываются неутешительными. Многие усматривают в непредсказуемых мирных инициативах президента США Дональда Трампа едва ли не последнюю надежду, но при этом опасаются, что они могут обернуться капитуляцией. Как отмечает издание, распространено мнение, что, опираясь на опыт Венесуэлы, США утратили реальный интерес к прекращению конфликта на Украине, сместив фокус на американский континент.

Поэтому сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, — сказал газете украинский боец.

Операция США воспринимается Киевом как тревожный прецедент. Украинцы сомневаются в готовности Вашингтона активно содействовать урегулированию конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что эскалация напряженности между США и Венесуэлой может спровоцировать скачок мировых цен на нефть. Финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех спрогнозировал краткосрочный рост цен на $5–10 (400–800 рублей). По его мнению, любое применение силы Вашингтоном в отношении Каракаса станет опасным сигналом и немедленно поднимет стоимость барреля.

Венесуэла
США
Украина
урегулирование
