В Ираке предположили, как повлияет на рынок нефти ситуация в Венесуэле

В Ираке предположили, как повлияет на рынок нефти ситуация в Венесуэле Салех: нефть может подорожать на $10 за баррель из-за ситуации в Венесуэле

Эскалация напряженности между США и Венесуэлой может спровоцировать скачок мировых цен на нефть, заявил в беседе с РИА Новости финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех. Он спрогнозировал краткосрочный рост цен на $5-10 (400-800 рублей).

По его мнению, любое применение силы Вашингтоном в отношении Каракаса станет опасным сигналом и немедленно поднимет стоимость барреля. Эксперт пояснил, что рынок расценит это как возвращение нефти к статусу политического и военного оружия, что угрожает стабильности поставок из Южной Америки.

Развязывание американо-венесуэльской войны, без сомнения, усилит геополитическую напряженность, что в краткосрочной перспективе может немедленно повысить цены на нефть, — отметил Салех.

Перебои с тяжелой венесуэльской нефтью на фоне уже существующей напряженности на Ближнем Востоке и сокращения глобальных резервов создадут совокупный эффект. В таком сценарии, по словам Салеха, цена может превысить $70 (5,5 тыс. рублей) за баррель, особенно если кризисы сохранятся в трех ключевых энергетических регионах: Евразии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал военную операцию США в Венесуэле свидетельством краха послевоенной системы международных отношений. По мнению политика, происходящее демонстрирует, что основные принципы глобальной безопасности более не работают.