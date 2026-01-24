«Мне нельзя говорить вам об этом»: Трамп конфисковал нефть Венесуэлы Трамп: США забрали венесуэльскую нефть с семи захваченных танкеров

США конфисковали венесуэльскую нефть, находившуюся на борту семи захваченных ранее танкеров, заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с New York Post. Хозяин Белого дома не стал раскрывать, где сейчас находятся эти суда. По его словам, черное золото Венесуэлы поступило на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне.

Мне нельзя говорить вам об этом. Но давайте скажем так: на них нет нефти. Мы забираем нефть, — отметил он.

Журналисты уточнили, что во время их общения с Трампом нобелевская премия мира, подаренная ему лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, стояла позади него. Она была все еще в рамке и прислонена к основанию статуи беркута.

Мы добываем нефть в Венесуэле. Венесуэла получит часть прибыли, и мы тоже получим. Затем к нам присоединятся крупные нефтяные компании, и они будут добывать столько нефти, что Венесуэла заработает больше, чем когда-либо прежде, — объяснил Трамп.

Ранее сообщалось, что Мексика изучает возможность остановить поставки нефти на Кубу из-за давления США после событий в Венесуэле. Как уточнили источники, близкие к ситуации, в администрации президента Клаудии Шейнбаум уверены, что Вашингтон введет санкции против государства из-за этих поставок.