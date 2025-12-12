Судоводитель без прав получил срок и миллионный штраф за наезд на «Валдай»

Судоводитель без прав получил срок и миллионный штраф за наезд на «Валдай» В Самаре судоводителю назначили год лишения свободы за наезд на теплоход

Суд в Самаре назначил год лишения свободы и штраф в 1,5 млн рублей мужчине, который допустил столкновение с теплоходом на Волге в 2024 году, передает Приволжская транспортная прокуратура. В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия два пассажира маломерного судна получили серьезные травмы.

В июле 2024 года на реке Волга в черте города Самары вблизи туристической базы «Чайка» местный житель управлял катером марки Astro 225 и допустил столкновение с пассажирским теплоходом «Валерий Грушин». При этом судоводитель не имел прав на управление маломерным судном. В результате нарушения правил судовождения двум пассажирам катера причинен тяжкий вред здоровью, — говорится в публикации.

