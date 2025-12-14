Опрошенные россияне раскрыли свои зарплатные ожидания

Россияне в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц, следует из опроса сервиса «Работа.ру», с которым ознакомилось РИА Новости. В исследовании, проведенном в начале декабря 2025 года, приняли участие 3,2 тыс. человек из всех регионов страны.

Лидерами рейтинга стали IT-сфера с ожиданием 270,2 тыс. рублей, ретейл и торговля (251,2 тыс. рублей), а также маркетинг и реклама (231,7 тыс. рублей). Близки к среднему показателю оказались работники производства и агропрома (217,4 тыс. рублей). В строительстве и недвижимости надеются на 200 тыс. рублей, в медицине — на 168,2 тыс. Наиболее скромные ожидания — у сфер образования (134,5 тыс. рублей) и охраны (100 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что в России заметно выросли предлагаемые зарплаты для работников производственной сферы. Анализ вакансий ноября 2025 года демонстрирует уверенный рост доходов для ключевых специальностей. Это подтверждает высокий спрос на кадры в промышленном секторе. Наибольший рост показали зарплаты инженеров-конструкторов и проектировщиков — их медианное предложение достигло 80 тыс. рублей, что на 12% выше прошлогоднего уровня.