Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 21:39

Аналитики отметили в России рост зарплат инженеров и рабочих

РИАН: зарплаты российских рабочих и инженеров за год выросли на 12%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России заметно выросли предлагаемые зарплаты для работников производственной сферы, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» для РИА Новости. Анализ вакансий ноября 2025 года демонстрирует уверенный рост доходов для ключевых специальностей. Это подтверждает высокий спрос на кадры в промышленном секторе.

Наибольший рост показали зарплаты инженеров-конструкторов и проектировщиков — их медианное предложение достигло 80 тыс. рублей, что на 12% выше прошлогоднего уровня. Зарплата кладовщиков на заводах подскочила на 16% (до 69,6 тыс. рублей), а электромонтажников выросла на 4% (до 63 тыс. рублей). Мастера по ремонту теперь могут зарабатывать около 80 тыс. рублей.

Структура спроса по итогам ноября 2025 года подтверждает стабильную востребованность производственного персонала, — говорится в исследовании.

Лидером по числу вакансий остаются разнорабочие (26%), что говорит о постоянной потребности в базовой рабочей силе. Также высок спрос на электромонтажников (14%) и кладовщиков (11%).

Сейчас рынок труда в промышленности демонстрирует два четких тренда: рост оплаты для технических специалистов и стабильно высокий спрос на массовые рабочие профессии, отметили аналитики. Работодатели активно используют повышение зарплат как инструмент для привлечения и удержания квалифицированных кадров.

Ранее сообщалось, что работодатели не имеют права принуждать сотрудников выходить на работу в новогодние праздники без их добровольного согласия. Исключения из этого правила строго оговорены в Трудовом кодексе.

Россия
зарплаты
производство
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Объявление войны»: Орбан о краже российских активов в Евросоюзе
Черноморский город отражает атаку дронов ВСУ
Лукашенко раскрыл, в каком случае эскалация конфликта на Украине неизбежна
Спасатели обнаружили упавший в Подмосковье самолет
Аналитики отметили в России рост зарплат инженеров и рабочих
«Счастливы вместе», школа танцев, муж: как живет актриса Дарья Сагалова
Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей господдержки
Завораживающие фото северного сияния в Ленобласти появились в Сети
Российские боксеры триумфально выступили на ЧМ в Дубае
«Контракт с дьяволом»: Нагиев пошутил, почему люди ходят на «Елки»
В Европе заявили об интеллектуальном ответе России на изъятие активов
Сырский описал ситуацию на фронте для ВСУ
Названы страны-лидеры по поставкам косметики в Россию
Лукашенко предупредил США о «новом Вьетнаме»
Путин передал большой привет оператору FPV-дрона
Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору дрона с позывным Филин
Пентагон подтвердил потери при операции против ИГИЛ в Сирии
Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в Москве
Директору рынка в Петербурге предъявили обвинение после смертельного пожара
Юбилей, слова о здоровье, жалость к Пугачевой: как живет Светлана Дружинина
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски
Общество

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.