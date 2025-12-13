Аналитики отметили в России рост зарплат инженеров и рабочих РИАН: зарплаты российских рабочих и инженеров за год выросли на 12%

В России заметно выросли предлагаемые зарплаты для работников производственной сферы, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» для РИА Новости. Анализ вакансий ноября 2025 года демонстрирует уверенный рост доходов для ключевых специальностей. Это подтверждает высокий спрос на кадры в промышленном секторе.

Наибольший рост показали зарплаты инженеров-конструкторов и проектировщиков — их медианное предложение достигло 80 тыс. рублей, что на 12% выше прошлогоднего уровня. Зарплата кладовщиков на заводах подскочила на 16% (до 69,6 тыс. рублей), а электромонтажников выросла на 4% (до 63 тыс. рублей). Мастера по ремонту теперь могут зарабатывать около 80 тыс. рублей.

Структура спроса по итогам ноября 2025 года подтверждает стабильную востребованность производственного персонала, — говорится в исследовании.

Лидером по числу вакансий остаются разнорабочие (26%), что говорит о постоянной потребности в базовой рабочей силе. Также высок спрос на электромонтажников (14%) и кладовщиков (11%).

Сейчас рынок труда в промышленности демонстрирует два четких тренда: рост оплаты для технических специалистов и стабильно высокий спрос на массовые рабочие профессии, отметили аналитики. Работодатели активно используют повышение зарплат как инструмент для привлечения и удержания квалифицированных кадров.

Ранее сообщалось, что работодатели не имеют права принуждать сотрудников выходить на работу в новогодние праздники без их добровольного согласия. Исключения из этого правила строго оговорены в Трудовом кодексе.